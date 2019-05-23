НАТО по-прежнему считает Крым украинским

Североатлантический альянс вновь потребовал вывести российские войска с полуострова.

Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма и продолжает призывать Россию уйти с этой территории, заявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич. Он также призвал российские власти прекратить «оказывать поддержку боевикам» в Донбассе. Кроме того, главный маршал британской авиации выступил за «немедленное освобождение украинских моряков и кораблей, захваченных в ноябре прошлого года близ Азовского моря». Пич назвал нынешний период в истории НАТО очень напряженным и анонсировал усиление борьбы с терроризмом и поддержки Украины и Грузии в черноморском регионе.

В свою очередь, новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс сообщил о намерениях альянса и дальше предоставлять военную помощь Украине. По словам генерала, она будет оказываться путем сотрудничества в сфере обучения, чтобы Украина в дальнейшем могла уверенно защищать свои территории.

Прошлым летом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не признает присоединение Крыма к России, однако это не повод для изоляции страны на мировой арене.