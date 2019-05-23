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09:32, 23 мая 2019

Президенты США и Турции могут провести двустороннюю встречу

Президенты США и Турции могут провести двустороннюю встречу – на турецкой территории или на полях саммита Большой Двадцатки в Японии, — сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного официального турецкого представителя. Он сообщил на условиях анонимности, что Эрдоган пригласил Трампа в Турцию после того, как появились позитивные сигналы, что американский президент может принять это приглашение.
Главной темой переговоров может стать покупка российских С-400  — США настаивают на том, чтобы Турция отказалась от контракта.



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