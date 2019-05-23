Один из участников акции протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга пожаловался в Европейский суд по правам человека на задержание и арест, — рассказал Интерфаксу адвокат задержанного Алексей Бушмаков. По его словам, в жалобе заявитель указывает на нарушения, которые допустили власти при задержании за абсолютно мирный протест. Дело основывается на заявлениях полицейских, которые составляли рапорты. Решение об арестах начали исполнять немедленно.

За время протестов с 13 мая задержаны 96 человек. 33 арестованы на сроки от двух до 15 суток.