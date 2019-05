Суд Нью-Йорка постановил, что Deutsche Bank и Capital One могут предоставить финансовые отчеты президента Трампа для ознакомления демократам Палаты представителей. – сообщает издание " The Hill:".

Ранее президент Трамп и члены его семьи подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать им передать документы.

Адвокаты Трампа обещали обжаловать любое решение не в их пользу.