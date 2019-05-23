Владелец косаток и белух, которых содержат в бухте в Приморье, отказался выпускать их на свободу

Животных планировали продать в китайские океанариумы, но Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих.

Косаток и белух, принадлежащих гендиректору компании «Афалина» Алексею Решетову, не собираются выпускать на свободу. Бизнесмен заявил об этом в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников в Южно-Сахалинске. По словам Решетова, вопрос о выпуске животных может ставиться лишь после лишения его права собственности. При этом владелец млекопитающих подчеркнл, что косатки и белухи здоровы, нормально питаются и радуются приходу людей. Ранее власти Приморья заявили, что их могут выпустить на волю в течение двух месяцев.

В Южно-Сахалинском городском суде сегодня началось рассмотрение заявления зоозащитников о выпуске животных из бухты Средней. Как сообщает ТАСС, истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора в этой ситуации незаконным, а также обязать ведомство безвозмездно изъять косаток и белух у коммерческих компаний.

В так называемой «китовой тюрьме» под Находкой сейчас содержатся больше сотни косаток и белух. Беспокойство судьбой животных ранее выразили международные природоохранные организации и активисты.