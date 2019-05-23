Опрос ВЦИОМ по поводу строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга не отражает реальной картины, главный опрос впереди, — считают в Екатеринбургской епархии.

Напомним, — 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для постройки храма. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для строительства придется найти новое место.

Позиция епархии работает на обострение ситуации в городе, — сказал Эху екатеринбургский политолог Федор Крашенинников

ПЛЕНКА – КРАШЕНИННИКОВ

Крашенинников добавил, что опрос ВЦИОМ многие признали манипулятивным