В некоторых европейских странах сегодня начинаются выборы в Европарламент

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В большинстве стран выборы пройдут в воскресенье.
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Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться
Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…
«Бесэдер?»
Круглошуточные новости
Отец подкрался незаметно
К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…
Алексей Златкин
юрист-правозащитник, блогер
Зачем нужен храм без паствы
Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как к оптовикам…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Про палку и морковку
Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ждем не слов, а дел
Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….
На здании резиденции патриарха Кирилла в Москве повесили плакат «Извинись за Екб»
Таким образом активисты выразили солидарность с протестующими против возведения в этом городе православного храма…
Станислав Крючков
журналист «Эха Москвы»
На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров
Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…
Не будем спешить с завышенными ожиданиями
Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
В отношениях России и США всегда есть «но»
Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…
Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих
Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…
гость:
Владимир Шахрин
лидер группы «Чайф»
Я после молебна приходил и на акцию, которая была в защиту сквера — там было ровно столько же людей, сколько сейчас выходит. Я вот слушаю центральные СМИ и понимаю, что у вас в головах очень мутная картинка…
Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе
Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….
Юрий Каннер
президент Российского еврейского конгресса
Плевок в посла – откуда ветер?
Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….
Чёрная страница в истории внешней политики ЕС
По итогам евромайдана произошло четырёхкратное падение курса гривны и доходов населения, снижение ВВП и объемов промышленного производства приблизительно на 20 %, массовая трудовая миграция до 7 млн человек…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!
Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…
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«Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы
Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…
Европейский вещательный союз пересмотрел итоги финала «Евровидения»
Корректировка потребовалась из-за дисквалификацией судей из Белоруссии. Впрочем, в порядке распределения мест призеров изменений не произошло…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Печальный для власти симптом, это как если бы в Москве протестовали за сохранение бассейна «Москва» на месте храма Христа Спасителя…
Андрей Илларионов
экономист
Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь
Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...
Алексей Навальный
политик
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Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору
В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист