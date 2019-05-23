Бывший президент Грузии Саакашвили попросил президента Украины Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, — сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката, который передал письмо Саакашвили в администрацию Зеленского.

В письме политик отмечает, что его лишили гражданства в нарушение конституции Украины и международного права. При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны никакие должности и преференции.