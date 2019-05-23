Владелец косаток из так называемой «китовой тюрьмы» в бухте Средняя не намерен выпускать животных на волю

«Это моя собственность. Решение отпускать животных я не принимал и принимать не собираюсь», — сказал гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов

На вопрос о состоянии животных он ответил, что 10 косаток и 87 белух чувствуют себя нормально и очень радуются людям, которые с ними работают.

Сегодня Южно-Сахалинский суд начал рассмотрение иска зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору. Истцы требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора, а также безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания, — передает корреспондент ТАСС.