Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку

Как пишет The Times, британский премьер решилась на этот шаг из-за провала плана по «Брекзиту».

Тереза Мэй может подать в отставку в пятницу после встречи с главой парламентского комитета Грэмом Брэди. Об этом газете The Times рассказали источники в кабинете министров. Причина – в непринятии правительства ее позиции по выходу Великобритании из Евросоюза. Один из собеседников издания заявил, что Мэй «рассчитывала сделать последний шаг», но это оказалось невозможным, и теперь премьер «уходит с дороги».

По данным BBC и Daily Telegraph, многие сторонники Мэй отвернулись орт нее после того, как как она пообещала депутатам провести второй референдум по Brexit в том случае, если они поддержат сделку с ЕС. Министры остро отреагировали на такой шаг премьера, поскольку предложенный ей вариант не был согласован на заседании кабинета. После этого о своей отставке объявила соратник Мэй, лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Она призвала премьера сделать то же самое.

Голосование по Brexit в Палате общин, как было объявлено ранее, должно состояться в период с 3 по 7 июня.