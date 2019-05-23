В Орловском суде сегодня пройдет заключительное слушание по жалобе на приговор последователю «Свидетелей Иеговы»* (*запрещена на территории РФ) .

В ходе сегодняшнего заседания осужденному дадут последнее слово, после чего коллегия судей вынесет решение. Адвокаты Денниса Кристенсена просят полностью оправдать своего подзащитного. Как сказал в разговоре с сетевым изданием «Орел Таймс» адвокат Виктор Женков, в 2016 году суд ликвидировал юридическое лицо – местную организацию «Свидетели Иеговы»*, однако не запретил саму религию. Датчанин также считает обвинение против него сфабрикованным и просит не только оправдательного приговора, но и возмещения морального ущерба. Кристенсен собирается в случае необходимости дойти до ЕСПЧ.

Между тем сторона обвинения настаивает на том, что мужчина, заведомо зная о запрете «Свидетелей Иеговы» в России и внесении организации в список экстремистских, продолжал устраивать собрания, распространять литературу и собирать пожертвования. По словам прокурора «до верующих доходили высказывания, в которых негативно оценивались лица, не являющиеся последователями учения и государственные органы».

По некоторым данным, на сегодняшний день в России против последователей запрещенной организации заведено уже более 80 уголовных дел.