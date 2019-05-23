Переговоры по очистке трубопровода «Дружба» должны пройти сегодня

Пока достичь соглашения с Польшей не удалось.

На данный момент спорный вопрос решен только частично. На белорусские предприятия, в Словакию и Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Дорожная карта относительно окончательного освобождения трубы с белорусской стороны согласована в полном объеме. И уже реализуется в городе Полоцк. Идет подготовка пространства для того, чтобы освободить некондиционную нефть из трубы с Польшей, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По данному вопросу необходимо уточнить ряд деталей. Однако польские партнеры попросили дать окончательные условия на будущее, в частности хотят узнать, какая скидка будет на нефть. Эта тема станет одной из ключевых на переговорах. В конце апреля стороны договорились, что каждая страна возьмет на себя столько нефти, сколько необходимо для освобождения трубы. О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по «Дружбе» в середине апреля заявил белорусский концерн «Белнефтехим».

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.