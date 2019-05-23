Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовное дело против него является попыткой снять ответственность с России. Речь идет о деле, расследуемое на Украине в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Петр Порошенко заявил, что готов отвечать на обвинения, выдвинутые в его отношении, в том числе о возможной государственной измене в связи с задержанием в Керченском проливе украинских моряков. При этом, по его словам, это дело является попыткой «пятой колонны» переложить ответственность с России, «страны-агрессора», на власть Украины. Порошенко также считает, что расследования, которые были начаты после окончания срока его полномочий, это часть парламентской избирательной кампании, и обвинения исходят от «врагов Украины». Он считает это дело атакой на армию. Ране также стало известно о возбуждении еще одного дела против политика. Оно касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний-производителей электроэнергии на Украине — «Центрэнерго». В прокуратуре считают, что Порошенко координировал распределение ключевых должностей в госкомпании с целью хищения средств.

Инцидент в Черном море произошел в ноябре прошлого года. Российские пограничники задержали 22 украинских моряка, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.