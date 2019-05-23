МИД Великобритании: Российские спецслужбы ищут слабые места в  объектах национальной инфраструктуры многих стран

Об этом говорится в речи главы МИД Великобритании Джереми Ханта, с которой он выступит сегодня на конференции НАТО по кибербезопасности. Из выдержек, которые приводит пресс-служба Форин офиса, следует, что за последние полтора года Национальный центр кибербезопасности поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим числом стран, не входящих в альянс, своей информацией и оценкой по российской киберактивности в их государствах. В докладе отмечается, что Россия расценивает демократические выборы как ключевую уязвимость открытого общества.