Для выпускников по всей стране сегодня прозвенит последний звонок

В связи с этим ожидается усиление мер безопасности.

Со школой сегодня будут прощаться сотни тысяч выпускников от Владивостока до Калининграда. В связи с этим будут введены ограничительные меры – прежде всего речь идет о запрете продажи алкоголя в течение всего дня. «Сухой закон» распространится на целые регионы, а проверку соблюдения ограничений поручено провести специальным оперативным группам.

Особое внимание уделяется и обеспечению безопасности. В школах были проведены инструктажи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сообщается, что сотрудники пожарной охраны провели необходимые проверки в учебных заведениях в целом ряде городов, а сотрудники МЧС переведены в оперативный режим. Кроме того, согласно сообщениям из регионов, повышенное внимание уделяется и антитеррористической безопасности.

В московских школах последний звонок прозвенит позже – 25 мая.