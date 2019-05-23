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07:00, 23 мая 2019

Ходатайство о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Абызову рассмотрит сегодня Басманный суд

Ходатайство о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову рассмотрит сегодня Басманный суд. Его обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей.

По версии Следственного комитета, Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж деньги, принадлежавшие «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Бывший министр себя виновным не считает. Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве. Потерпевшими по делу являются миноритарные акционеры компаний «Сибэко» и РЭС. Бывшего министра задержали в конце марта в Подмосковье и арестовали на два месяца. Басманный суд уже продлил арест пятерым обвиняемым по делам «Открытого правительства», они останутся под стражей до 25 июля. Следствие настаивает на продлении меры пресечения, поскольку считает, что на свободе обвиняемые могут подкупить свидетелей или потерпевших.

Адвокаты обвиняемых просят суд отпустить фигурантов под домашний арест.



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