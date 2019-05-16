Губернатор Свердловской области объявил об отказе от идеи возведения церкви в екатеринбургском сквере

Это можно назвать полноценной победой общества, — сказал в эфире «Эха» основатель ФБК Алексей Навальный. По его словам, это наглядное доказательство эффективности уличного протеста.

Навальный добавил, что тему со строительством церкви нельзя назвать маловажным. По его словам, для Екатеринбурга это большая история, и минувшие акции собирали тысячи людей.

Опрос ВЦИОМа нельзя считать легитимным показателем мнения горожан о строительстве храма в Екатеринбурге, — сказала «Эху» представитель пресс-службы местной епархии Анжела Тамбова. По её словам, он отображает только недавнюю, цитирую, «перегретость общества».

Тамбова добавила, что в опросе ВЦИОМа участвовало меньше людей, чем в общественных обсуждениях проекта. Представитель церкви подчеркнула, что на сегодняшний день они являются единственным легитимным опросом общественного мнения.