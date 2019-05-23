В Токио сегодня пройдет предварительное заседание по делу Карлоса Гона

Экс-глава Nissan обвиняется в присвоении средств концерна.

Основные слушания по делу Гона начнутся позднее в этом году или даже в следующем, но предварительное заседание пройдет сегодня. Сам обвиняемый находится под домашним арестом: для освобождения из-под стражи ему пришлось заплатить около 4,5 миллионов долларов.

Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были арестованы в середине ноября по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, во время работы главой совета директоров Nissan Гон задекларировал только половину из выплаченной ему суммы в размере около 90 миллионов долларов. Позднее добавился еще один эпизод со схожими обвинениями. Кроме того, утверждается, что Гон использовал средства компании для покупки яхты и поддержки стартапа своего сына. Бывший топ-менеджер своей вины не признает, уверяя, что стал жертвой заговора в руководстве Nissan.

По версии обвинения, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане.