В странах ЕС сегодня начинается голосование за депутатов Европарламента

Выборы в законодательный и представительный орган Евросоюза – одни из самых масштабных в мире.

При всех идеологических различиях, которые имеются между национальными партиями, коих в Европарламенте более двухсот, ближе к выборам их можно разбить на два лагеря – еврооптимистов и евроскептиков. В число первых входят три главные фракции: «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Альянс либералов и демократов за Европу». Они спорят по многим вопросам, но против евроскептиков выступают единым фронтом.

Другой лагерь образуют партии национал-консервативной идеологии – итальянская «Лига», французское «Национальное объединение», немецкая «Альтернатива для Германии» и другие. В начале апреля они объявили о планах создать новую фракцию. На этом фоне один из главных вопросов нынешних выборов – как распределятся места между проевропейскими партиями и правыми популистам.

Как отмечают эксперты, ключевым фактором станет явка избирателей, которая со временем только неуклонно снижается. До этого времени сторонники евроскептиков голосовали более активно, поэтому мобилизация проевропейски настроенных граждан – ключевое условие для того, чтобы в Европарламенте нового созыва соответствующие партии продолжали составлять работоспособное большинство.

Выборы в Европарламент продлятся до воскресенья.