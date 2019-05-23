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06:01, 23 мая 2019

Очередное заседание по делу о теракте в метро Петербурга пройдет сегодня

На скамье 11 подсудимых, все они вину не признают.

Московский окружной военный суд на выездном заседании рассмотрит дело о теракте в петербургском метро. Накануне прокурор зачитал протокол обысков. Из него следовало, что сотрудники ФСБ нашли в квартире одного из фигурантов взрывное устройство. Оно представляло собой огнетушитель красного цвета без верхней части. Вместе с ним в картонной коробке находился полиэтиленовый пакет с саморезами, а также контейнер с гайками. В тоже время обвиняемые усомнились в том, что бомба реально существовала. Они попросили прокурора продемонстрировать ее на заседании, однако суд это ходатайство отклонил. Адвокатам предложили вновь поднять этот вопрос, когда они будут представлять свои доказательства.

Теракт на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел в апреле 2017 года. Погибли 15 человек, около ста пострадали.



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