Симоновский суд Москвы осудил политика Леонида Волкова на 20 суток ареста за организацию акции против повышения пенсионного возраста в сентябре 18-ого года. Это незаконное решение, потому что срок привлечения к административной ответственности по этой статье уже истек, — сказал в эфире «Эха» основатель ФБК Алексей Навальный. По его словам, судья Хызыр Муссакаев уже не в первый раз выносит сомнительные решения.

Навальный добавил, что власти решили посадить Волкова, потому что они боятся результатов его деятельности.