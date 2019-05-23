Члена совета движения «Голос» Романа Удота поместили под домашний арест

На него заведено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью из-за конфликта с журналисткой НТВ.

Ситуация, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела против Романа Удота, произошла в марте прошлого года. Члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос», по его словам, уже несколько лет преследуют сотрудники НТВ. На этот раз журналисты телеканала снимали его в аэропорту Шереметьево. Завязался конфликт, в ходе которого Удот произнес фразу «Я вас убью, вы поймите меня» и отобрал телефон у журналистки, после чего отправился в отдел полиции. Он написал заявление о незаконном преследовании и нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент НТВ в ответ – о краже телефона. Но заводить дело на этом основании отказались, в итоге возбудив дело об угрозе убийством на основании того же заявления о краже. На это на заседании по мере пресечения обратил внимание защитник, пишет издание «Медиазона». Адвокат также отметил, что журналисты не восприняли угрозу серьезно, поскольку продолжили снимать Удота, а значит, состава преступления быть не может. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство о помещении правозащитника под домашний арест.

В «Голосе» уверены, что уголовное дело против Удота напрямую связано с борьбой против фальсификаций на выборах.