Суд на  Сахалине сегодня рассмотрит иск зоозащитников к ряду федеральных органов.

Речь идет о судьбе косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье. Как сообщила ИФ юрист «Эковахты Сахалина» Наталья Лисицына, общественная организация оспаривает решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора по изъятию животных из китовой тюрьмы и выпуску их в среду обитания. В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, компании-отловщики и погрануправление.