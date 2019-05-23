Точной даты возвращения «Боинг-737 макс» в эксплуатацию в США пока нет.

Как заявил ВРИО главы Федерального управления гражданской Авиации Дэниел Элуэлл, ведомство не собирается спешить с разрешения на полеты. Американский авиарегулятор по-прежнему ожидает от авиастроительной корпорации официального отчета о внедрении обновления вспомогательной системы маневрирования. После двух авиакатастроф с Боингами этой модели авиакомпании по всему миру от ее эксплуатации отказалось множество авиакомпаний по всему миру.