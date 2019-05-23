Германия не поддерживает санкции США против европейских партнеров «Северного потока-2».

Как заявила Reuters официальный представитель минэкономики ФРГ, немецкие власти «в принципе отвергают санкции, имеющие экстерриториальное воздействие». Накануне министр энергетики США Рик Перри заявил, что США могут ввести санкции уже в ближайшее время. О том, что в Сенате подготовили законопроект о мерах против европейских компаний, банков и судов, участвующих в строительстве газопровода, писало издание Foreign Policy. Ограничения предполагают введение визовых санкций и блокировку активов в США.