Бывший владелец фабрики «Меньшевик», застреливший охранника, пытался покончить с собой в СИЗО.

Как рассказал ИФ секретарь московской ОНК Иван Мельников, Илья Аверьянов госпитализирован в институт имени Склифосовского. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает. Мельников, добавив, что Аверьянов не жаловался членам ОНК на условия содержания. В конце декабря 2017 года Аверьянов открыл стрельбу из ружья на территории фабрики, когда туда пришли судебные приставы для описи имущества. От полученных ранений погиб охранник. Бизнесмен сумел прорваться через оцепление, но менее, чем через сутки его задержали.