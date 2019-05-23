25 сотрудниц ресторанов McDonald's в США пожаловались на  домогательства.

Как передает NBC News, женщины утверждают, что менеджеры ресторанов требовали вступить с ними в сексуальные отношения или обнажиться перед ними на работе. Как сообщила адвокат Ева Сервантес, которая представляет интересы пострадавших, некоторым из них 16-17 лет. Сами пострадавшие утверждают, что компания никак их не защищала, жалобы на домогательства игнорировались, а женщин увольняли, сокращали часы работы или необоснованно наказывали.