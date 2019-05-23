Британский премьер Тереза Мэй может объявить о своей отставке 24 мая.

Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на источники в кабмине Соединенного королевства. По сведениям издания, Мэй объявит об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922. Этот орган объединяет рядовых парламентариев-тори и определяет вопросы выбора или смены лидера партии. По информации Би-би-си и «Дейли телеграф», многие сторонники премьера отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС.