В Перми гимназия №4 установила для поступающих девочек более высокий проходной бал, чем для мальчиков.

Как сообщает издание 59.ru, директор гимназии объяснила это тем, что мальчики учатся хуже, чем девочки, однако потом они становятся лидерами и «управляют страной». Уполномоченный по правам ребёнка в регионе предложила родителям официально обратиться в её приёмную. Как напоминает радио «Свобода», это та самая гимназия, в которой в прошлом году старшеклассницу отстранили от занятий за розовый цвет волос. Тогда на директора составили административный протокол за ограничение права на образование.