Власти Свердл. обл. отказались от  строительства храма в Екатеринбурге в  сквере у театра Драмы.

Как сообщается в инстаграме свердловского губернатора губернатора Евгения Куйвашева, эта площадка будет исключена из перечня возможных мест для строительства. Губернатор ссылается на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма на месте сквера. «Конфликт исчерпан, нам предстоит вместе найти новое место для храма», — пишет Куйвашев. Этому решению властей предшествовали несколько дней массовых акций протеста, задержаний и арестов.