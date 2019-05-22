Сегодня в странах Евросоюза начинаются прямые выборы в Европейский парламент

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая в 28 странах, в том числе Великобритании. На 751 кресло будут претендовать 23 крупные политические партии и движения, а также многочисленные малые национальные партии и прямые кандидаты.

Большинство мандатов и на этот раз должна получить Европейская народная партия, состоящая из проевропейских консерваторов и христианских демократов. Председателем Еврокомиссии скорее всего будет один из ее главных кандидатов Мартин Вебер из баварского Христианско-социального союза. В ходе предвыборной кампании он пообещал заблокировать проект «Северный поток 2». Жан-Клод Юнкер отказался выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

На выборах высоко котируются также Партия европейских социалистов, Альянс либералов и демократов за Европу, Европейская партия зеленых, Альянс европейских консерваторов и реформистов, Партия европейских левых и Движение за Европу наций и свобод. В нем представлены крайне правые консерваторы, популисты, националисты и евроскептики, в том числе французский «Национальный фронт», итальянская «Лига севера», а также Австрийская партия свободы. После видео-скандала, высветившего коррупционные устремления лидеров этой право-популистской партии Австрии, ожидается спад популярности правого Движения у европейских избирателей.

В каждой стране Евросоюза в зависимости от ее величины будут избраны от 6 до 96 депутатов. После брекзита 46 британских депутатов должны будут покинуть парламент.