В РПЦ считают, что результаты опроса ВЦИОМа в Екатеринбурге были неверно интерпретированы

Большинство жителей города – за храм, полагает Владимир Легойда. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ со СМИ Московского патриархата написал это в своем телеграмм-канале. Между тем, власти отказались от планов построить в центре Екатеринбурга на месте сквера храм. О том, что будет выбрано другое место, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. В Инстаграме он написал, что конфликт исчерпан. Так он отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 74% горожан считают сквер у Театра драмы неудачным местом для церкви.