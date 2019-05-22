В Махачкале задержали женщину, которая пыталась в соответствии с решением суда вернуть своих детей

Вместе с ней в отделение доставили ее адвоката.

Аминат Махмудова вместе с двумя детьми проживала в Эстонии, когда в 2016-ом году ее бывший муж украл детей и привез в Дагестан. Суд встал на сторону женщины, однако на протяжении нескольких лет из-за бездействия судебных приставов и сопротивления родственников исполнить решение суда и вернуть детей не удавалось. Вместе со своим адвокатом Оксаной Садчиковой и приставом Махмудова в очередной раз приехала к семье бывшего мужа в Махачкалу. Как рассказала Садчикова изданию «МБХ медиа», пристав лишь составил бумаги и уехал, после чего родственники начали угрожать Махмудовой. Женщина вызвала полицию, но задержали в итоге ее и адвоката. Как рассказала Садчикова в своем Facebook, им вменяется неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, у нее на несколько часов отобрали телефон. При этом прибывшему в отделение адвокату Арсену Шабанову сообщили, что Садчикову вовсе не задерживали, и в полиции она находится в качестве представителя своей клиентки.

Ранее в отделение к задержанным не пустили адвоката Патимат Нурадинову