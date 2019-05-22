Соратник Алексея Навального Леонид Волков арестован на 20 суток за сентябрьский митинг

Судья Симоновского районного суда Москвы Хызыр Муссакаев признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации акции. Волков в Твиттере написал, что по версии полиции он, находясь в Вильнюсе, вёл трансляцию с митингов против пенсионной реформы и тем самым вдохновил неизвестных ему людей поцарапать чью-то машину в Москве.

На заседании суда он подчеркнул, что для такого решения не было оснований. Трансляцию вел youtube— канал «Открытые медиа».

Волков был задержан накануне рано утром в Москве.