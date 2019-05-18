Химкинский суд отправил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота

Он недавно вернулся в Россию из Европы и был вызван на допрос. Уголовное дело об угрозе убийством было возбуждено около года назад из-за эмоциональных слов активиста, которого преследовали сотрудники телеканала НТВ.

Домашний арест помешает ему работать во время избирательной кампании, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель организации «Голос» Григорий Мельконьянц. Мельконьянц подчеркнул, что нет никакого основания для передачи этого дела в суд.