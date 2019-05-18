Власти отказались от планов построить в центре Екатеринбурга на месте сквера храм

О том, что будет выбрано другое место, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. В Инстаграме он написал, что конфликт исчерпан. Так он отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 74% горожан считают сквер у Театра драмы неудачным местом для церкви.

Это можно назвать полноценной победой общества, — сказал в эфире «Эха Москвы» политик Алексей Навальный.

Между тем, в екатеринбургской епархии РПЦ не верят результатам опроса ВЦИОМ. В интервью «Эху Москвы» представитель пресс-службы Анжела Тамбова выразила сомнение в его объективности.

Место для строительства храма власти Екатеринбурга обещают выбрать вместе с горожанами. Между тем, по данным СМИ, храм был только частью целого девелоперского проекта.