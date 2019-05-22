Организатор «Евровидения» пересчитал баллы участникам конкурса

Европейский вещательный союз сообщил о том, что была допущена ошибка. Кроме того, организатор конкурса распустил профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию, поскольку их члены раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, что противоречит правилам.

Пересмотр суммы баллов привел к некоторым изменениям в первой десятке. Так, Швеция поднялась с 6-го на 5 место, а Северная Македония сместила с 7-й строчки Азербайджан. Но победитель остался прежним – это Дункан Лоуренс из Нидерландов. Россиянин Сергей Лазарев также остался на третьем месте.