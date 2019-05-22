Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Это сообщил советник президента Украины Руслан Стефанчук. По его словам, целью партии «Слуга народа» является изменение существующей системы, чтобы государство стало сервисом.

Тем временем Верховная Рада отказалась рассматривать предложенный президентом законопроект об изменении избирательного законодательства. В своем Фейсбуке Зеленский написал, что старые политики выбрали старую систему, «потому что рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду».