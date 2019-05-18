В Екатеринбургской епархии считают результаты опроса ВЦИОМа о строительстве храма «необъективными»

В Екатеринбургской епархии считают результаты опроса ВЦИОМа о строительстве храма в сквере у драмтеатра «необъективными». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

«Мы, безусловно, уважительно относимся к результатам данного опроса, но понимаем, что это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще недавнюю перегретость нашего общества. Мы уверены, что опрос необходимо проводить в ситуации, когда напряженность спадет, когда все горожане будут проинформированы относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и набережной, — тогда есть смысл говорить об объективном опросе», — сказал она.

А.Тамбова добавила, что епархия призывает горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого готовит в Екатеринбурге Фонд святой Екатерины.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма святой Екатерины в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста.