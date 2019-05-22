Международная организация «Репортеры без границ» обеспокоена увольнением журналистов газеты «Коммерсантъ»

Она расценила это как последний удар по независимости редакций в России. В заявлении организации говорится, что собранная ей информация подтверждает – два журналиста были действительно уволены в результате давления со стороны акционера газеты Алишера Усманова, — передает ТАСС. Представитель миллиардера факт давления на редакцию отрицает.

Накануне вслед за увольнением двух журналистов заявления об уходе подал весь отдел политики «Коммерсанта» в полном составе. По словам журналистов, от них требовали раскрыть источники, который были использованы при написании статьи о том, что Валентина Матвиенко якобы покинет Совет Федерации.