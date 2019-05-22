В Австрии стали известны новые подробности о скандальном видеоролике, снятом на Ибице

Публикация записи привела к отставке бывшего вице-канцлера и правительственному кризису в Австрии.

Бывший глава парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохан Гуденус обвиняет венского адвоката в организации встречи с мнимыми инвесторами из России. Гуденус был переводчиком во время переговоров бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с мнимой племянницей российского бизнесмена.

Контакт с российской стороной первоначально был установлен для покупки лесного участка, который Гуденус унаследовал от своего отца. Знакомая риэлтор организовала встречу с адвокатом, который привел «гражданку Латвии». Во время встречи на Ибице «инвестор из России» утверждала, что обладает латвийским паспортом и может свободно передвигаться по Европе.

Гуденус несколько раз встречался с этой женщиной и другим мнимым «русским бизнесменом» в Вене. Знакомство приобрело личный характер, рассказал Гуденус газете Die Presse. Он также утверждает, что во время встречи на Ибице ему подмешали экстракт беладонны или другие наркотики.

Spiegel сообщает о последующей встрече Гуденуса с контактным лицом из России. Это доказывают аудиозаписи. После этого Австрийская партия свободы опубликовала негативный пресс-релиз об акционере концерна Strabag, чтобы доказать готовность к сотрудничеству.

В результате скандала Йохан Гуденус покинул право-популистскую партию. Между тем бывший глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен обвинил неких «левых активистов» в подготовке розыгрыша на Ибице. Левая партия ФРГ решительно опровергла эти упреки.