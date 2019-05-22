Власти отказались от строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге

К этому решению их подтолкнули результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Большинство жителей Екатеринбурга выступили против возведения храма на месте сквера у Драмтеатра. Это следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. Три четверти опрошенных назвали неудачным место, выбранное для строительства. Опубликованные данные дают основания исключить сквер из перечня возможных площадок под храм, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он обещал попросить у мэра города Александра Высокинского не включать сквер в опрос, который власти города собираются провести среди жителей. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан», — подчеркнул Куйвашев. По его словам, площадку под храм будут выбирать вместе с горожанами – мэрия уже открыла на своем сайте сбор предложений.

В администрации Екатеринбурга также заявили, что результаты опроса будут обязательными для исполнения.

Власти Екатеринбурга были вынуждены пойти на уступки и остановить строительство храма на месте сквера после многодневных протестов жителей. Напомним, что в ходе акций было задержано почти 100 человек, более 30 получили наказание в виде административного ареста.