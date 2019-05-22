В эти минуты в Самаре начинается финальный матч Кубка России по футболу между Уралом и Локомотивом

Команды разыграют трофей во второй раз за последние два года.

В 2017 году Локомотив победил 2-0. Это вообще самая кубковая команда страны. Путейцы выигрывали трофей 7 раз. Тот матч, помимо голов запомнился еще и дракой. На этот раз скандалы начались еще до стартового свистка. Урал будет играть без своего лидера Эрика Бикфалви, которого удалили в ответном полуфинале с Арсеналом. Фол, за который он получил прямую красную, едва тянет на простое предупреждение. Тем не менее, КДК оставил в силе решение судьи Карасева и финал Бикфалви пропустит, а вот нападающий Ильин сможет выйти на поле, хотя дисциплинарный орган сейчас расследует его возможные оскорбления на национальной почве в адрес игрока все того же Арсенала Ризуана Мирзова. У Локомотива могут быть некоторые проблемы с составом, особенно в центре обороны, но они связаны не с дисциплиной, а с медициной.

Еще одно важное обстоятельство. Самара арена будет заполнена до отказа, хотя Крылья Советов сегодня не играют. Перед началом публике обещали модную группу Градусы, но причина не в этом. Народ пошел на новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Тенденция сохраняется почти год. Ростов и Самара близки, а иногда опережают вечного лидера по посещаемости – Спартак, который сдает позиции.

Трансляция финала Кубка России идет в эти минуты на канале Матч ТВ.