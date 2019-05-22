Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора

Формальной причиной стало непредоставление им декларации о доходах. Пребывание в СИЗО не мешало ему сделать это, сказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Рауфу Арашукову вменяют участие в преступной группировке, причастность к убийству двух человек и давление на свидетеля.

Сам Арашуков предостерегает сенаторов: «Вы создаете прецеденты, которые могут ударить по вам самим». Арашуков настаивает на своей невиновности. Он по-прежнему считает, что его уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить его статуса.