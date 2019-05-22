Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что не имеет отношения к увольнению журналистов Коммерсанта

Скандал вокруг Коммерсанта крайне важен для общества, он создает очень полезный прецедент, — считает руководитель Европейского арт-центра, политолог Марат Гельман.

Напомним, — Коммерсант лишился всего отдела политики. Одиннадцать журналистов написали заявления после увольнения авторов материала о возможной смене руководителя Совета Федерации.

В частности, источники издания утверждали, что Валентину Матвиенко может сменить глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.