Студен ВШЭ подал заявление в СК, он требует возбудить уголовное дело в отношении неназванного сотрудника полиции

22-летний студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко подал заявление в Следственный комитет. Он требует возбудить уголовное дело в отношении неназванного сотрудника полиции, избившего его дубинкой на московском фестивале " Hip-Hop MayDay «, — сообщает издание Медуза со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая.

Инцидент произошел вечером 1-го мая во время концерта в Лужниках. По словам Сидоренко, полицейские беспричинно избивали посетителей фестиваля. Сидоренко получил семь ударов дубинкой, в том числе по голове.