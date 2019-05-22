Спикер заксобрания Петербурга Макаров назвал «экстремистскими» некоторые лозунги активистов на первомайском шествии

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал «экстремистскими» некоторые лозунги активистов на первомайском шествии – речь идет о колонне , которая шла с плакатами против «Единой России».

Первомайское шествие в Петербурге было согласовано с властями, однако полиция задержала около 70 человек. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал провести парламентское расследование.