Московское метро утверждает, что не могло оперативно эвакуировать пассажиров из тоннеля по соображениям безопасности – особенностям неисправности и рельефу перегона.

Крупный сбой произошел вчера в вечерний час пик на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии. В трех составах, которые остановились в тоннеле, было больше тысячи человек. По официальным данным, на эвакуацию ушло три часа 20 минут.

По информации пресс-службы метро, никто не пострадал. Медицинская помощь не потребовалась.

Всех пассажиров вывозили, никто не шел по тоннелю, ни дыма, ни пожара не было, — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пока столичные власти не говорят о возможных компенсациях пассажирам. Установить точные причины аварии метрополитен обещает в течение недели.