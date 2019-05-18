Мосгордума приняла закон об электронном голосовании
Проект будет реализован на выборах депутатов столичного парламента седьмого созыва.
Законопроект об электронном голосовании на рассмотрение депутатов Мосгордумы внес мэр Сергей Собянин. Документ предусматривает электронное голосование в одном или нескольких одномандатных избирательных округах. В этом году проводится эксперимент, поэтому будут использованы две формы участия избирателей в выборах, традиционный способ не отменяется. Как именно отдать свой голос, каждый гражданин решит сам. Оптимальное число округов для эксперимента – один или три, сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе заседания Мосгордумы. По его словам, законопроект предусматривает выполнение ряда условий. В частности, гражданин должен проживать в этом округе, соответственно, обладать там активным избирательным правом. Кроме того, необходимо подать заявление об участии в электронном голосовании. Сделать это можно в личном кабинете на портале госуслуг или оформить заявление в МФЦ при
предъявлении паспорта. Подать заявление можно максимум за 45 дней и минимум за 3 дня до даты голосования. В этот же период сохраняется право отозвать свою заявку и вернуться к голосованию традиционным способом.
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Эксперимент с электронным голосованием необходимо провести, — сказала в эфире «Эха Москвы» профессор Высшей Школы Экономики Елена Лукьянова. По её словам, в любом случае рано или поздно люди передут к такому способу выражения своей воли. При этом Лукьянова добавила, что закон о голосовании в Мосгордуму разрабатывают не учитывая мнения специалистов.