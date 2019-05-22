В ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали 19 россиян

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погиб один человек, еще 33 получили травмы. Среди них есть россияне.

ДТП произошло в 9.30 утра по местному времени на трассе Сиена-Флоренция в Тоскане. Двухэтажный автобус, которым управлял итальянец, сбил ограждения, вылетел в кювет и перевернулся. В нем находилось несколько десятков туристов из стран Восточной Европы. Что стало причиной аварии, неизвестно, но итальянская газета Corriere della Sera отмечает, что дорога могла быть скользкой после дождя. По ее данным, в крови водителя следов алкоголя не обнаружено. Первую помощь людям оказывали водители, проезжавших мимо автомобилей. В российском посольстве в Италии сообщили о гибели россиянки. По данным диппредставительства, 33 человека получили травмы разной степени тяжести, 19 из них — россияне. Пострадавшие доставлены в больницы Сиены. По его словам, среди пострадавших есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии. Российские дипломаты в настоящее устанавливают личности потерпевших, оказывают юридическую и консульскую помощь.



По данным Российского союза туриндустрии, разбившийся в Италии автобус принадлежит итальянскому туроператору «Европа Вояж», который специализируется на организации сборных автобусных туров и экскурсий.